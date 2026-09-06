Stimmen Sie jetzt noch für Ihren Herzensverein ab!

Mitmachen: Jede Stimme zählt!

Unterstützen Sie einen Verein, dessen Mitglieder sich durch Mitgefühl und Engagement auszeichnen und damit eine wichtige Stütze für unsere Gesellschaft sind. Sei es der Verein MOKI, der schwer kranke Kinder und ihre Familien begleitet, Sinbad, der Jugendliche auf ihrem Weg in Ausbildung und Beruf unterstützt, oder GO-MOBIL, der eine wichtige Lücke im öffentlichen Verkehr schließt.