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Stimmen Sie jetzt noch für Ihren Herzensverein ab!

Kärnten
06.09.2026 06:00
Herzliche Auszeichnungen für Herzensmenschen.
Herzliche Auszeichnungen für Herzensmenschen.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Letzte Chance: Zehn Vereine, die sich mit viel Herz und Engagement für andere einsetzen, hoffen auf Ihre Stimme. Nun liegt es an Ihnen, wer am Ende ganz oben auf dem Herzensverein-Stockerl steht. Noch heute, am 6. September, können Sie abstimmen!

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Nur noch heute, Sonntag, haben Sie die Möglichkeit, für einen unserer zehn Herzensvereine abzustimmen. Die diesjährigen Herzensmenschen stehen bereits fest, nachdem unsere Jury nach langem Grübeln ihre Punkte vergeben hat.

Nun sind Sie, liebe Leserinnen und Leser, an der Reihe, die ersten drei Platzierungen zu küren. Für den ersten Platz gibt es 5000 Euro, der Zweitplatzierte erhält 3000 Euro und der Verein auf dem dritten Stockerlplatz darf sich über 2000 Euro freuen. Daher zählt auch noch am letzten Tag jede einzelne Stimme.

Mitmachen: Jede Stimme zählt!
Unterstützen Sie einen Verein, dessen Mitglieder sich durch Mitgefühl und Engagement auszeichnen und damit eine wichtige Stütze für unsere Gesellschaft sind. Sei es der Verein MOKI, der schwer kranke Kinder und ihre Familien begleitet, Sinbad, der Jugendliche auf ihrem Weg in Ausbildung und Beruf unterstützt, oder GO-MOBIL, der eine wichtige Lücke im öffentlichen Verkehr schließt.

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Jetzt Mitmachen!
Jede Stimme zählt: Wählen Sie Ihren Herzensverein
15.08.2026

Der BSVK setzt sich für Menschen mit Sehbehinderung ein, die Kitzrettung bewahrt Jungtiere vor dem Mähtod, die Bürgerfrauen Friesach helfen Menschen in Not und „Rett’ma die Schütt“ kämpft für den Erhalt der Natur. Der ÖZIV unterstützt Menschen mit Behinderungen, der Katzenschutzverein kümmert sich um Tiere in Not und das LE-B-E-N-S Zentrum schafft Raum für Begegnung und persönliche Entwicklung.

Jede Stimme ist ein Zeichen der Wertschätzung für jene Menschen, die sich tagtäglich mit Herzblut für andere einsetzen. Machen Sie mit und entscheiden Sie mit, welcher Herzensverein heuer ganz oben auf dem Stockerl steht! Nur noch heute, am 6. September, haben Sie noch die Möglichkeit abzustimmen:

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