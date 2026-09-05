Starkoch Wolfgang Puck ist „Weltösterreicher“

„Die Auszeichnung ist eine große Ehre. Ich glaube, je älter man wird, desto wichtiger ist es, sich mit der Heimat noch verbunden zu fühlen. Wenn man einmal Kärntner ist, bleibt man Kärntner“, so der 77-Jährige. Seine Zukunft will Puck fortan ein bisschen ruhiger gestalten: „Mein Sohn Bryon macht jetzt für mich in der Gastronomie weiter. Ich möchte mehr Balance und Zeit für die Familie haben.“