Starkoch Wolfgang Puck ist „Weltösterreicher“

Der Kärntner Gastronom Wolfgang Puck ist am Samstag vom Weltbund Österreich zum „Weltösterreicher des Jahres 2026“ ausgezeichnet worden. Zu der Ehrung im Wappensaal im Landhaus in Klagenfurt sind zahlreiche Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und der Gastronomie erschienen.
Über hundert Restaurants und Gastronomiebetriebe, zahlreiche Preise und Auszeichnungen und sogar einen Stern am „Walk of Fame“ in seiner Wahlheimat Kalifornien – wenn Wolfgang Puck auf seine jahrzehntelange Karriere zurückblickt, kann der Gastronom so einige Erfolge aufzählen. Seit heute ist der gebürtige St. Veiter um eine weitere Ehrung reicher.
Im Rahmen eines feierlichen Festakts im Wappensaal im Landhaus in Klagenfurt wurde Puck zum „Weltösterreicher des Jahres 2026“ ausgezeichnet. Hinter dieser Ehrung steht der Weltbund Österreich – die Interessensvertretung der Auslandsösterreicher.
Unter den Festgästen befanden sich zahlreiche Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland. Auch Staatssekretär Sepp Schellhorn sowie Landeschef Daniel Fellner und -vize Gaby Schaunig zählten zu den Gratulanten. Puck selbst reiste mit Familie an – allen voran seine Ehefrau Gelila Assefa, Sohn Bryon sowie seine Geschwister Klaus und Christine.
„Die Auszeichnung ist eine große Ehre. Ich glaube, je älter man wird, desto wichtiger ist es, sich mit der Heimat noch verbunden zu fühlen. Wenn man einmal Kärntner ist, bleibt man Kärntner“, so der 77-Jährige. Seine Zukunft will Puck fortan ein bisschen ruhiger gestalten: „Mein Sohn Bryon macht jetzt für mich in der Gastronomie weiter. Ich möchte mehr Balance und Zeit für die Familie haben.“
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