Frontalcrash in Osttirol endet mit zwei Verletzten

Mit erheblichen Verletzungen endete ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos am Freitag in Matrei in Osttirol! Ein Ehepaar musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Zum bösen Unfall kam es gegen 12.50 Uhr auf der Felbertauernstraße. Zu diesem Zeitpunkt war ein 77-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw von Matrei in Richtung Mittersill unterwegs. Auf dem Beifahrersitz befand sich seine 75-jährige Frau.
Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Mann mit dem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und prallte, wie die Polizei schildert, seitlich frontal in einen entgegenkommenden Pkw.
Die beiden Senioren erlitten dabei erhebliche Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Die Insassen des anderen Fahrzeugs blieben zum Glück unverletzt. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden.
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