Eigener Platz und Goldenes Ehrenzeichen für Puck

Auch Lokal in der Heimat?

Restaurant in Kärnten wird Wolfgang Puck wohl keines mehr aufmachen. „Da kommen jetzt Shanghai, Griechenland, Jakarta und Genf dran. Gerade haben wir ein zweites Restaurant in der Türkei eröffnet, auch in Riad in Saudi Arabien sind wir Gäste“, erzählt Bruder Karl. Die ganze Welt reißt sich um Wolfgang Puck, der am Samstag einen eigenen Platz in seiner Heimatstadt bekam.