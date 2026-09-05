Deutschdefizite: Zwei NÖ-Städte im Spitzenfeld

Landbauer nimmt Bundesregierung ins Visier

Für Landbauer sind die Zahlen Anlass für scharfe Kritik an der Einwanderungs- und Bildungspolitik der Bundesregierung. Auch die Entwicklung in Wien führt der Freiheitliche ins Treffen: An den öffentlichen Pflichtschulen der Bundeshauptstadt bilden muslimische Schüler mit 42 Prozent mittlerweile die größte Glaubensgruppe.