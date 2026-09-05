Back with 7 screws
LASK team doctor operated on BW Linz star Ronivaldo
With a plate and 7 screws in his arm, as well as a splint, he’ll return on Saturday for the Cup match against Innsbruck: Blau-Weiß star Ronivaldo is making a lightning-fast comeback just three weeks after breaking his arm during the 1-0 win in St. Pölten. The 37-year-old underwent surgery performed by a LASK team doctor.
A month ago, Blau-Weiß Linz defeated Wacker Innsbruck 3-0 in the second-division showdown to kick off the season. “The atmosphere was just like at a Bundesliga game,” recalls Ronivaldo, who will experience the reunion on the field in Saturday’s Cup match! That’s because the striker is returning just three weeks after breaking his arm in the 1-0 win at St. Pölten.
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