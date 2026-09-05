LASK team doctor operated on BW Linz star Ronivaldo

A month ago, Blau-Weiß Linz defeated Wacker Innsbruck 3-0 in the second-division showdown to kick off the season. “The atmosphere was just like at a Bundesliga game,” recalls Ronivaldo, who will experience the reunion on the field in Saturday’s Cup match! That’s because the striker is returning just three weeks after breaking his arm in the 1-0 win at St. Pölten.