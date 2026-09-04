Anlagebetrüger lockten Tiroler (60) in teure Falle

Ein vermeintlich lukratives Investment wurde für einen Tiroler (60) zum finanziellen Albtraum. Mit einem Täuschungsvideo angelockt, ließ sich der Mann auf eine angebliche Trading-Plattform ein. Danach ging es für die Betrüger offenbar nur noch um eines: immer mehr Geld. Am Ende entstand ein Schaden im niederen sechsstelligen Eurobereich.
Mit einem raffinierten Täuschungsvideo fing alles an: Ein 60-jähriger Mann aus dem Bezirk Landeck wurde auf eine angebliche Trading-Plattform aufmerksam. Was nach einer Chance auf schnelles Geld aussah, entwickelte sich für den Tiroler zur kostspieligen Falle.
Hohe Gewinne mit geringem Risiko versprochen
Ein bislang unbekannter Täter nahm in weiterer Folge Kontakt mit dem Opfer auf und verstand es offenbar, Vertrauen aufzubauen. „Mit Versprechen hoher Gewinne bei angeblich geringem Risiko wurde der 60-Jährige dazu gebracht, immer größere Summen zu investieren“, heißt es seitens der Polizei.
Doch als der Mann am 10. August schließlich einen Teil seiner vermeintlichen Gewinne wieder abheben wollte, begann sich die Falle zu schließen. Statt Geld zu erhalten, wurde er zu weiteren Überweisungen gedrängt.
Mehrfach überwies das Opfer Geld auf ausländische Bankkonten sowie an Kryptoadressen. Eine Auszahlung der versprochenen Gewinne blieb jedoch aus. Insgesamt entstand ein Schaden von mehr als 100.000 Euro.
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