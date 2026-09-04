Anlagebetrüger lockten Tiroler (60) in teure Falle

Ein vermeintlich lukratives Investment wurde für einen Tiroler (60) zum finanziellen Albtraum. Mit einem Täuschungsvideo angelockt, ließ sich der Mann auf eine angebliche Trading-Plattform ein. Danach ging es für die Betrüger offenbar nur noch um eines: immer mehr Geld. Am Ende entstand ein Schaden im niederen sechsstelligen Eurobereich.