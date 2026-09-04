In diesem Derby spielt Vergangenheit keine Rolle

Für seinen Gegenüber, Christoph Lessacher, ist das Duell am Untersberg durchaus besonders. „Das sind so Spiele gegen Arsim immer. Wir kennen uns schon so lange, da habe ich noch gespielt“, erinnerte sich der 36-Jährige, der sein Team nicht wie Deliu auf Augenhöhe sieht, sondern eher in der Rolle des Underdogs. „Das nehmen wir so an“, stellt Halleins Aufstiegscoach, der sich in puncto Ausfälle nicht in die Karten schauen lassen wollte, klar.