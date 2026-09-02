Plan für Natur: FPÖ teilt aus und muss einstecken

Länder, Bauern: Keiner möchte höhere Kosten

Der Umweltminister habe ein eigenes, nicht abgestimmtes Papier eingereicht. Dieses berge „erhebliche fachliche, praktische und finanzielle Risiken“. Es sei davon auszugehen, dass der Bund versuchen werde, sich aus der weiteren Verantwortung zu ziehen und die konkreten Folgen den Ländern zu überlassen, in deren Kompetenz der Naturschutz fällt. Die vier Bundesländer (Steiermark, Salzburg, Ober- und Niederösterreich) wehren sich jedenfalls gegen Mehrkosten durch die Renaturierung. „Wenn EU und Bund die erforderlichen Maßnahmen nicht gegenfinanzieren, kann und wird die Steiermark schlichtweg keine zusätzlichen Maßnahmen setzen“, heißt es trocken aus Amesbauers Büro.