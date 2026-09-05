„Nur Gemeinden in NÖ zahlen hier zu viel“

Die Kompetenz „Pädagogik“ sei laut Österreichischer Verfassung nämlich eine Bundeskompetenz. Das Land Niederösterreich habe in diesem Fall aber etwas geregelt, wofür es gar nicht zuständig ist. Wohl aus „Übereifer“, erklärt man beim GVV. „Es ist notwendig, dass man hier für Klarheit sorgt“, betont der Anwalt. Denn die Gemeinden kommen hier für eine Leistung auf, für die sie gar nicht zuständig seien.