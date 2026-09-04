Viele Kirtage locken mit Tradition und Live-Musik

Der Neustifter Kirtag hatte vor zwei Wochen die Saison eröffnet. Nun folgen weitere Brauchtumsfeste in der ganzen Stadt:
Kaiserebersdorfer Kirtag: Nach einem Jahr Pause kehrt der traditionelle Kirtag vom 4. bis 6. September zurück. Einen Vergnügungspark, Gastronomie und ein buntes Programm für die ganze Familie wird es geben. Auch musikalisch ist einiges los – von den Party Hirschen bis Wiener Wahnsinn & Friends.
Autodrom und Lebkuchenherzen dürfen bei Kirtagen nicht fehlen.(Bild: Peter Tomschi)
Jedlseer Kirtag: Um den Lorettoplatz und am Beginn der Festwiese bei der Pfarrkirche Jedlesee/Maria Loretto findet der Kirtag vom 4. bis 6. September zum 154. Mal statt.
(Bild: Martin A. Jöchl)
Ottakringer Kirtag: Von 11 bis 13. September wird der Alte Ort in Ottakring wieder ein Treffpunkt voller Musik, Kulinarik und gelebter Tradition.
Stadlauer Kirtag: Ob Autodrom, Langos oder buntes Treiben an den Verkaufsständen – von 18. bis 20. September verwandelt sich die Stadlauer Straße wieder in Wiens größtes Kirtagsgelände.
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