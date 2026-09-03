Dichter Rauch: Feuerwehr löschte Wohnungsbrand

Alarm in einem Mehrparteienhaus in Innsbruck: Im vierten Stockwerk war aus bislang ungeklärter Ursache eine Wohnung in Brand geraten. Dichter Rauch erschwerte die Löscharbeiten.
Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr kam es in einer Wohnung im vierten Stock eines Mehrparteienhauses in Innsbruck zu einem Brandereignis. Aus der Wohnung drang starker Rauch.
Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr Innsbruck rasch gelöscht werden. Zum Zeitpunkt des Brandereignisses befanden sich keine Personen in der betroffenen Wohnung.
Es wurden keine Personen verletzt und auch an den angrenzenden Wohnungen entstand kein Schaden. Die Brandursache steht derzeit bisher nicht fest, die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache sind im Gange.
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