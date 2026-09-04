Kindervilla: Früh übt sich die Mehrsprachigkeit

Kinder analysieren intuitiv Sprachen ohne Anweisung

Ein entscheidender Vorteil von Kindern gegenüber Erwachsenen ist ihre unbewusste Fähigkeit, grammatische Regeln zu erfassen. Sie müssen diese nicht bewusst lernen, um eine neue Sprache zu verstehen. Deshalb findet der Alltag in der Kindervilla in der jeweiligen Zielsprache statt. Beim gemeinsamen Spielen, Essen und Lernen tritt die Sprache in den Hintergrund und wird ganz natürlich Teil des Alltags. Die Kinder tauchen sozusagen in das neue Sprachumfeld ein.