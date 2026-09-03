Mit Freude zur Schule: Was Erstklässler brauchen

Wichtig auch: Eltern sollten den Schulweg mehrmals gemeinsam mit ihrem Kind gehen oder, wenn es mit dem Fahrrad unterwegs sein wird, entsprechend üben. Dabei geht es nicht nur darum, den Weg kennenzulernen, sondern vor allem auch darum, gefährliche Stellen zu erkennen und sichere Verhaltensweisen zu üben. Wo muss ich eine Straße überqueren? Wo befinden sich Zebrastreifen oder Ampeln? Worauf muss ich beim Abbiegen von Autos achten? Wenn möglich, können Eltern den Schulweg auch einmal zu jener Uhrzeit ausprobieren, zu der das Kind später tatsächlich unterwegs sein wird. Dadurch lassen sich Verkehr, Wartezeiten und mögliche Stolperstellen realistisch kennenlernen.