Gericht gibt grünes Licht für die „Bus-Taxi-Kombi“

Kampf gegen leere Busse

Konkret geht es darum, dass künftig nur noch auf den regionalen Hauptachsen die großen Linienbusse unterwegs sein werden. „Damit sagen wir leer herumfahrenden Bussen den Kampf an“, betont Landbauer. Ergänzt wird dieser Linienverkehr künftig durch die Leopold-Anrufsammeltaxis. „Diese sind flexibel und stehen auch auf Strecken und zu Tageszeiten zur Verfügung, wo der Einsatz großer Busse nicht sinnvoll ist“, erklären die NÖVOG-Chefs. Ordern wird man die Taxis telefonisch oder per App können.