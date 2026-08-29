Rote Karte für „Rotstift“ bei den Öffi-Angeboten

Sorgsamer Finanzplan

Zudem sollen 150 Busse auf 65 Linien den Öffi-Bedarf in mehr als 70 Gemeinden im westlichen Weinviertel abdecken. Dass während der Ferienzeit weniger Busse unterwegs sind, räumten die Verantwortlichen der NÖVOG ein: „Das ist aber keine Sparmaßnahme, sondern Ergebnis professioneller Verkehrsplanung.“ Denn „schülerrelevante Buslinien“ seien eben nur zu Schulzeiten notwendig: „Das ist Zeichen eines sorgsamen Umgangs mit Steuergeld.“