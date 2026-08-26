Warum Sozialkampf jetzt auf der Landstraße tobt

Hohn als Konter

Die NÖVOG-Vorstände Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl sprechen von Aufwertung des Angebots und „Missverständnissen“, denen sie mit leisem Hohn begegnen: „Gerne erklären wir, warum es sinnvoll ist, in den Sommermonaten keine Schulbusse zu beauftragen.“ Der Start des neuen Liniensystems im Weinviertel verschiebe sich aber ohnehin. Denn Postbus hat als unterlegener Bieter die Vergabe bei Gericht angefochten.