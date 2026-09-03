Starnacht aus der Wachau mit einem Hit-Feuerwerk

Von Glasperlenspiel über Chris Steger und Anna-Carina Woitschack bis Joey Heindle: Die Set-Liste des größten Musikfestes der Jahres am Donaustrand in Niederösterreich füllt sich immer weiter. Sechs neue Interpreten haben ihren Auftritt bei der Starnacht aus der Wachau fix zugesagt.
Der „Supertanker der guten Laune“ nimmt wieder Kurs auf den Donau-Strand: In knapp zwei Wochen wird aus der kleinen Gemeinde Rossatzbach/Arnsdorf in der Wachau die größte TV-Open Air-Bühne Österreichs!
An der Set-Liste wird bis zum Schluss eifrig gearbeitet. Das eine oder andere Highlight dürfen wir uns noch erwarten. Sechs weitere klingende Namen kommen jetzt neu dazu: Glasperlenspiel, NESS, Francine Jordi, Anna-Carina Woitschack, Joey Heindle und KUULT.
Chris Steger bis Thorsteinn Einarson
Weiters live on Stage in der Wachau sind, wie berichtet, Unheilig, Nino de Angelo, Peggy March, Chris Steger, Marina Marx, Julia Buchner, Josh., Lucas Fendrich und Thorsteinn Einarsson.
Moderieren werden wieder Barbara Schöneberger und Hans Sigl. Die Starnacht aus der Wachau geht am 18. und 19. September jeweils ab 18.30 Uhr über die Bühne und wird am 19. September auf ORF2 und im MDR live zeitversetzt ausgestrahlt.
Karten und nähere Informationen unter: starnacht.tv
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