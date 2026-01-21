Männer warfen „Bombe“ in Schlafzimmer von Frau

Unglaubliche Szenen spielten sich in Perchtoldsdorf im Bezirk Mödling bereits am 8. Jänner ab, die aber erst jetzt bekannt wurden. Zwei Österreicher (22 und 19 Jahre) dürften nach einem Streit mit ihrer Bekannten (19) auf Rache ausgewesen sein. Sie schlugen gegen 1.10 Uhr mit einem Notfallhammer die Fensterscheiben von Wohnzimmer und Schlafzimmer ein und warfen jeweils einen pyrotechnischen Gegenstand der höchsten Kategorie in die Zimmer.