Männer warfen „Bombe“ in Schlafzimmer von Frau

Unfassbar! Im Schlaf wurde eine 19-jährige Frau in ihrer Wohnung im Bezirk Mödling von gefährlichster Pyrotechnik verletzt. Nach einem Streit schlugen zwei Männer (22 und 19) mit einem Notfallhammer Schlaf- sowie Wohnzimmerfenster der Wohnung ein und warfen jeweils eine „Bombe“ hinein.
Unglaubliche Szenen spielten sich in Perchtoldsdorf im Bezirk Mödling bereits am 8. Jänner ab, die aber erst jetzt bekannt wurden. Zwei Österreicher (22 und 19 Jahre) dürften nach einem Streit mit ihrer Bekannten (19) auf Rache ausgewesen sein. Sie schlugen gegen 1.10 Uhr mit einem Notfallhammer die Fensterscheiben von Wohnzimmer und Schlafzimmer ein und warfen jeweils einen pyrotechnischen Gegenstand der höchsten Kategorie in die Zimmer.
Die 19-Jährige wurde im Schlaf von der „Bombe“ nicht nur überrascht, sondern auch verletzt. Auf „Krone“-Nachfrage heißt es von der Landespolizeidirektion NÖ, dass sich die Frau nicht in Lebensgefahr befunden habe. Durch die Sprengungen wurde zudem ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro verursacht.
19-Jähriger geständig
Der 19-Jährige wurde von Polizisten und weiteren Beamten der schnellen Interventionsgruppe „SIG“ später festgenommen und seine Wohnung durchsucht. Es konnten dabei Teile des Notfallhammers, verbotene Waffen und pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F4 sichergestellt werden. Der Mann war geständig und wurde ins Gefängnis gebracht.
22-Jähriger mit Sondereinheit fesgenommen
Die Festnahme des 22-Jährigen wurde unter Beteiligung der Sondereinheit „WEGA“ in Wien am 13. Jänner vollzogen. Er verweigerte die Aussage. Den beiden Männern werden absichtliche Körperverletzung, schwere Sachbeschädigung, vorsätzliche Gefährdung durch Sprengmittel sowie Brandstiftung vorgeworfen.
