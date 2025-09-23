Logistiker baut 1,6 Hektar neue Produktionsfläche

Halle ist „flexibel“ gebaut

Doch auch andere Logistik-Komponenten sollen in der neuen Halle produziert werden: „Ziel ist, flexibel zu sein“, sagt Projektleiter Jürgen Hoch – je nach Auftragslage. Daher habe man mehr Geld in die Hand genommen und etwa Extra-Kabeltrassen verlegt, um die Produktion rasch anpassen zu können. In der angeschlossenen neuen Lagerhalle entstehen parallel 60.000 Stellplätze für Komponenten für die Produktion sowie für Ersatzteile für Kunden.