Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

An heimischem Standort

Logistiker baut 1,6 Hektar neue Produktionsfläche

Oberösterreich
23.09.2025 13:00
Im neuen Lager entstehen 60.000 Stellplätze.
Im neuen Lager entstehen 60.000 Stellplätze.(Bild: Wenzel Markus)

Rund 100 Millionen Euro investiert Logistik-Spezialist TGW, um die Firmenzentrale in Marchtrenk (OÖ) um eine 16.000 Quadratmeter große Produktions- sowie eine 32 Meter hohe Lagerhalle zu erweitern. Die Großbaustelle ist im Soll, nächstes Jahr soll eröffnet werden. In den heimischen Standort investiert man ganz bewusst.

0 Kommentare

„Vorsicht!“ Ein Arbeiter trägt ein meterlanges Rohr durch die Gegend, andere montieren mit Hebebühnen Teile in lichten Höhen. Bei TGW Logistics – das oberösterreichische Unternehmen plant und realisiert hochautomatisierte Logistikzentren auf der ganzen Welt und schrieb zuletzt eine Millarde Euro Umsatz – wird gebaut: Die Firma erweitert ihre Zentrale in Marchtrenk um eine neue Produktionshalle mit 16.000 Quadratmetern Fläche sowie um ein Lager.

Die neue Produktionshalle ist 240 Meter lang, 63 Meter breit und 12 Meter hoch.
Die neue Produktionshalle ist 240 Meter lang, 63 Meter breit und 12 Meter hoch.(Bild: Wenzel Markus)

Mitarbeiter und Infrastruktur sprachen für Standort
Insgesamt werden so 25.000 Quadratmeter ehemalige Landwirtschaftsfläche verbaut. Die Projektkosten liegen bei rund 100 Millionen Euro. In den Standort Oberösterreich investiert TGW bewusst: Wegen der qualifizierten Mitarbeiter, der Infrastruktur rundherum und wegen des Exportfokus auf Europa. Insgesamt liegt die Exportquote bei 94 Prozent. Zur genauen Verteilung gibt es keine Angaben, doch Europa sei der stärkste Markt.

Schon bisher ist Oberösterreich (mit den Werken in Wels und Marchtrenk) der mit Abstand wichtigste Standort – hier werden 88 Prozent der gesamten Produktionsleistung von TGW erbracht. Der Rest entfällt auf die beiden Produktionsstandorte in Bayern und China.

Jürgen Hoch ist Leiter des Bauprojekts in Marchtrenk.
Jürgen Hoch ist Leiter des Bauprojekts in Marchtrenk.(Bild: Wenzel Markus)

Roboter holen Bestellungen aus Regalen
Aus Unternehmenssicht notwendig ist der Ausbau der Firmenzentrale, weil man für automatisierte Logistik weiteres Wachstumspotenzial sieht. Denn in der neuen Halle werden künftig zum Beispiel sogenannte Shuttle-Roboter produziert. Ein Anwendungsbeispiel: Geht bei einem Versandhändler eine neue Bestellung für Gewand ein, können die in Marchtrenk hergestellten Roboter durch die Lagerhallen des Händlers fahren und die bestellten Schuhe, Hosen oder Jacken automatisiert aus den Regalen heben.

Halle ist „flexibel“ gebaut
Doch auch andere Logistik-Komponenten sollen in der neuen Halle produziert werden: „Ziel ist, flexibel zu sein“, sagt Projektleiter Jürgen Hoch – je nach Auftragslage. Daher habe man mehr Geld in die Hand genommen und etwa Extra-Kabeltrassen verlegt, um die Produktion rasch anpassen zu können. In der angeschlossenen neuen Lagerhalle entstehen parallel 60.000 Stellplätze für Komponenten für die Produktion sowie für Ersatzteile für Kunden.

Lesen Sie auch:
Bei KTM in Mattighofen wurde die Produktion wieder hochgefahren – danke einer ...
„Europa ist tot“
KTM-Produktion bald in Indien statt im Innviertel?
03.09.2025
TGW-Boss happy
Tech-Unternehmen schafft Rückkehr in Gewinnzone
17.10.2024

Was auf der Baustelle – Spatenstich war vor einem Jahr – bisher alles schief ging? „Zum Glück nicht viel“, antwortet Projektleiter Hoch. Die Inbetriebnahme ist für Ende Mai 2026 geplant. „Und zwar so, dass wir da in der ersten Frühschicht das Licht aufdrehen können.“

Porträt von Philipp Stadler
Philipp Stadler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Evelyn Palla wird am 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.
Gewerkschaft dagegen
Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn
Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen unterstreicht: „Wir schließen keine Option aus, ...
Drohnensichtungen
Premier: „Bisher schwerster Anschlag“ auf Dänemark
Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
164.964 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
143.102 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.258 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1850 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1769 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1560 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Oberösterreich
Kunst und Kirche
Leuchtender Phallus-Obelisk in der Ursulinenkirche
Erpressung per E-Mail
Magistratsdirektor mit „rechten“ Fotos bedroht
An heimischem Standort
Logistiker baut 1,6 Hektar neue Produktionsfläche
Er wandert weiter
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
Wenige Wochen im Amt
LASK-Coach justament nach Derby-Sieg vor dem Aus!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf