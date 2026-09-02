E-Biker (65) stürzte nach Vollbremsung vor Auto

Dabei verlor der E-Biker die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Der 65-Jährige kam unmittelbar vor dem Pkw zu liegen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber „Heli 4“ ins Krankenhaus nach Kufstein geflogen. Wie die Polizei berichtet, trug der E-Biker zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Fahrradhelm.