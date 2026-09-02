E-Biker (65) stürzte nach Vollbremsung vor Auto

Folgenschwerer Unfall am Mittwochabend in Kaltenbach im Tiroler Zillertal: Ein 65-jähriger Deutscher kam mit seinem E-Bike in einer unübersichtlichen Kurve zu Sturz und blieb unmittelbar vor einem Pkw liegen. Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
Schreckmoment am Mittwoch gegen 18 Uhr auf der Oberen Embergstraße im Gemeindegebiet von Kaltenbach: Ein 81-jähriger Deutscher aus Baden-Württemberg war mit seiner Ehefrau mit dem Auto bergwärts unterwegs.
Schwerer Sturz nach Bremsmanöver
In einer unübersichtlichen Kurve kam dem Wagen der 65-jährige Deutsche aus Rheinland-Pfalz mit seinem E-Bike talwärts entgegen. „Beide Verkehrsteilnehmer mussten eine Vollbremsung einleiten“, so die Polizei.
Dabei verlor der E-Biker die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Der 65-Jährige kam unmittelbar vor dem Pkw zu liegen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber „Heli 4“ ins Krankenhaus nach Kufstein geflogen. Wie die Polizei berichtet, trug der E-Biker zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Fahrradhelm.
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