Senior bei Radsturz schwer an Schulter verletzt

Gegen 17.40 Uhr war der Einheimische mit seinem Fahrrad mit Hilfsmotor auf dm Firmengelände unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mann ins Schlittern und kam zu Sturz. Dabei zog sich der Senior eine schwere Verletzung an der rechten Schulter zu. Zudem erlitt er leichte Verletzungen an den Ellbogen sowie am Knie.