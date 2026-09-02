Senior bei Radsturz schwer an Schulter verletzt

Auf einem Firmengelände in Hall in Tirol kam ein Radfahrer (86) am Mittwochnachmittag mit seinem Fahrrad mit Hilfsmotor ins Schlittern und stürzte. Zwei Passanten eilten dem Verletzten zu Hilfe.
Gegen 17.40 Uhr war der Einheimische mit seinem Fahrrad mit Hilfsmotor auf dm Firmengelände unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mann ins Schlittern und kam zu Sturz. Dabei zog sich der Senior eine schwere Verletzung an der rechten Schulter zu. Zudem erlitt er leichte Verletzungen an den Ellbogen sowie am Knie.
Verletzter ins Krankenhaus gebracht
Zwei Passanten wurden auf den Unfall aufmerksam und leisteten umgehend Erste Hilfe. Gleichzeitig setzten sie die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde der 86-Jährige zur weiteren Behandlung ins Landeskrankenhaus nach Hall in Tirol gebracht.
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