„Ganzer Ort im Würgegriff der Autobahnschlange“

Die Hauptmautstelle Schönberg ist mit insgesamt 22 Fahrspuren und rund 14 Millionen Fahrzeugen jährlich eine der meistfrequentierten Österreichs. Die Besonderheit liegt nicht nur an der schieren Größe, sondern auch an der Lage direkt neben dem Ort Schönberg. Die Brennerautobahn führt in einer Linkskurve um den Ort herum, eine weitere Mautstation liegt mittendrin.