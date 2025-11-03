Die „Geheimakte“ Schönberg: Was hat Asfinag vor?

Diese „Ich-weiß-nichts-und-will-nichts-wissen“-Haltung ist laut Sint eine politische Bankrotterklärung. „Wenn die Landesregierung der Asfinag auf Tiroler Boden freie Hand bei Planung und Bau lässt, dann braucht sie später nicht jammern, wenn das Falsche am falschen Ort steht. Das Desaster rund um die Sanierung der Lueg-Brücke wiederholt sich, dabei sollte es Warnung genug sein. Irgendwann heißt es dann bei der Mautstelle Schönberg wie bei der Lueg-Brücke: Ja, jetzt ist es zu spät, jetzt können wir nicht mehr umplanen und Tiroler Wünsche berücksichtigen, weil jetzt kostet das dann Millionen“, befürchtet Sint.