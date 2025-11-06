Keine Alternative zum aktuellen Maut-Standort

Weniger Stau und Lärm

Darüber hinaus setze die Asfinag im Zuge der Modernisierung sämtliche Maßnahmen um, damit alle Mauttechnologien und Möglichkeiten auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Konkret bedeutet dies laut Asfinag, dass die Digitalisierung der Durchfahrten deutlich intensiviert wird und schrankenlose Maut-Durchfahrten vorgesehen werden. Dadurch wird möglichst viel Verkehr ohne Stop-and-Go und somit mit deutlich geringeren Belastungen für die Anrainerinnen und Anrainer durch die Mautstelle geführt.