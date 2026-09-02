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Domäne Wachau

Weinerlebnisse wie aus einer anderen Zeit

Niederösterreich
02.09.2026 17:00
Ein Wahrzeichen der Domäne Wachau ist das barocke „Kellerschlössl“.
Ein Wahrzeichen der Domäne Wachau ist das barocke „Kellerschlössl“.(Bild: Mark Perry)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Mark Perry und Lukas Lusetzky

Tief unter der Erde schlägt das geheimnisvolle Herz der Wachau! Denn dort – nahe der Bilderbuchstadt Dürnstein – hütet die „Domäne“ einen der wundersamsten Keller!

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15 Meter unter der Erde wird es plötzlich still. Dicke Mauern, kühle Luft, jahrhundertealte Gewölbe – und irgendwo zwischen Holzfässern, Amphoren und Stahltanks reift das, was später nach Wachau schmecken wird. Der Keller der „Domäne Wachau“ ist kein gewöhnlicher Keller. Er ist ein unterirdisches Labyrinth, in dem Geschichte und modernste Kellertechnik aufeinandertreffen.

300 Jahre Geschichte
300 Jahre sind die ältesten Teile der Anlage alt. Errichtet wurden die historischen Gewölbe in offener Bauweise: Tiefe Gruben wurden ausgehoben, die Gewölbe gemauert und wieder mit Erde bedeckt. Ein architektonischer Trick mit erstaunlicher Wirkung. Denn die Erde sorgt für stabile Temperaturen und eine konstante Luftfeuchtigkeit – ganz ohne großen technischen Aufwand.

Die historischen Keller sind ein Schatz
„Diese historischen Keller sind für uns ein enormer Schatz“, sagt Weingutsleiter Roman Horvath. Eng verbunden ist die Anlage mit der barocken Baukultur rund um den berühmten Baumeister Jakob Prandtauer. Doch hinter den alten Mauern ist längst die Gegenwart eingezogen. Denn so geheimnisvoll die Gewölbe wirken, so präzise wird heute darin gearbeitet. Rund 300 unterschiedliche Chargen befinden sich nach der Lese im Keller. Hunderte kleinere Tanks machen es möglich, selbst kleinste Parzellen getrennt auszubauen.

„Die Kleinteiligkeit der Wachauer Weingärten muss sich auch im Keller wiederfinden“, erklärt Horvath. „Nur so können wir die unterschiedlichen Herkünfte und Mikroterroirs möglichst präzise abbilden.“

Geheimnisse der önologischen Unterwelt – wo die international renommierte und mehrfach ...
Geheimnisse der önologischen Unterwelt – wo die international renommierte und mehrfach preisgekrönte Tröpferl der „Domäne Wachau“ gekeltert werden.(Bild: Mark Perry)

Ein Keller voller Geheimnisse
Seit der umfassenden Erneuerung der Traubenverarbeitung zwischen 2016 und 2018 gleiten die handgelesenen Trauben besonders schonend über vier Ebenen durch das Weingut – weitgehend mithilfe der Schwerkraft. So bleibt der Keller der Domäne Wachau voller Geheimnisse. Nur dass hier unten nicht nach verborgenen Schätzen gesucht wird. Der Schatz liegt längst in den Fässern und Tanks: die unverwechselbare Vielfalt der Wachau.

Unter der Telefonnummer 02711/371 können sowohl Verkostungen als auch Vinotheks- und Kellerführungen gebucht werden.

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