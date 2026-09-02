Weinerlebnisse wie aus einer anderen Zeit

Ein Keller voller Geheimnisse

Seit der umfassenden Erneuerung der Traubenverarbeitung zwischen 2016 und 2018 gleiten die handgelesenen Trauben besonders schonend über vier Ebenen durch das Weingut – weitgehend mithilfe der Schwerkraft. So bleibt der Keller der Domäne Wachau voller Geheimnisse. Nur dass hier unten nicht nach verborgenen Schätzen gesucht wird. Der Schatz liegt längst in den Fässern und Tanks: die unverwechselbare Vielfalt der Wachau.

Unter der Telefonnummer 02711/371 können sowohl Verkostungen als auch Vinotheks- und Kellerführungen gebucht werden.