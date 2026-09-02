Opfer beraubt und gedemütigt: Haftstrafe für Täter

Staatsanwältin zog Motivlage in Zweifel

Die Staatsanwältin zog diese Motivlage vehement in Zweifel. Vielmehr sei es so gewesen, dass sie mit der Aktion, in der auch „Watschen“ gegen ihr Opfer inkludiert waren, dieses dazu bringen wollten, eine Anzeige gegen einen ihrer Freunde zurückzuziehen. „Das Thema Pädophilie war nur ein Vorwand zur Demütigung“, war sie sich sicher, zumal er diese „Beichte“ dann schließlich sowohl telefonisch vor seiner Mutter als auch vor der Polizei habe ablegen müssen.