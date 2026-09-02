Thomas Baum Is Back on the Trail of Criminals

Two Crimes Connected

“A small truck carrying refugees is stopped on the highway, while at the same time a lawyer is murdered at the Taubenmarkt,” Baum reveals about the opening of the plot. It soon becomes clear that the case involves international human trafficking and “shady dealings at a car wash,” Baum says with a smile. He meticulously explores his characters’ psychologies, enjoys exposing the dark depths of human nature behind gleaming facades, and tells it all in a gripping way.