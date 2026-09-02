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New Linz Crime Thriller

Thomas Baum Is Back on the Trail of Criminals

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02.09.2026 14:00
Thomas Baum writes novels, plays, and screenplays, and also works as a supervisor and ...
Thomas Baum writes novels, plays, and screenplays, and also works as a supervisor and consultant.(Bild: Reinhard Winkler)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Linz is the perfect setting for crime: Author Thomas Baum has set his sixth crime novel, featuring the investigative duo Worschädl and Schinagl, in the capital of Upper Austria. “It’s about international crime,” reveals the well-known screenwriter.

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Thomas Baum is actually best known for his screenplays for “Tatort,” “Der Winzerkönig,” and “Rosenheim-Cops.” However, writing literary crime novels is also a must for him—all the more so when they’re set in his hometown of Linz. And they’re also very popular.

His new crime novel is titled “Gefährlicher Glanz” (Dangerous Glow), in which he sends his Linz-based investigative duo—Detectives Robert Worschädl and Sabine Schinagl—on the hunt for criminals for the sixth time.

(Bild: Haymon)

Two Crimes Connected
“A small truck carrying refugees is stopped on the highway, while at the same time a lawyer is murdered at the Taubenmarkt,” Baum reveals about the opening of the plot. It soon becomes clear that the case involves international human trafficking and “shady dealings at a car wash,” Baum says with a smile. He meticulously explores his characters’ psychologies, enjoys exposing the dark depths of human nature behind gleaming facades, and tells it all in a gripping way.

Multifaceted characters, great locations
“I always visit all the locations myself,” he reveals. Diversity is important to him—from the upscale neighborhood to the industrial area. “Linz simply has a lot to offer.”

He even crafts entire backstories for his characters: “I’m a passionate researcher!” And Worschädl? What does the detective have in common with his creator? “He’s actually a confident person and takes some rules pretty flexibly,” Baum admits. Of course, only when it serves the truth.

“Gefährlicher Glanz” (Haymon, 14.95 euros): A page-turner with surprising twists that lingers long after the last page.

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