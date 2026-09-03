Auch im neuen Schuljahr ein „Fleck“ in Disziplin?

Wenn mehr als 18.000 Mädchen und Buben im weiten Land am kommenden Montag erstmals die Schulbank drücken, werden bei ihnen wohl Freude und spannende Erwartung überwiegen. Doch im Laufe der Jahre verflüchtigt sich diese positive Einstellung offenbar bei einigen der insgesamt knapp 210.000 Schülerinnen und Schülern im größten Bundesland. Und zwar bei immer mehr.