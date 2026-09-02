Land streicht Förderung, Orden rettet Jugendheim

Start am 1. Jänner 2027

Dominic Hörlezeder, er ist Landtagsabgeordneter für die Grünen und Gemeinderat in Amstetten, ist das ein Grund zur Freude, aber auch für Kritik an der Landespolitik: „Zuerst möchte ich dem Orden der Salesianer meinen tiefsten Dank aussprechen. Dass das ‘JA Don Bosco‘ im Jänner wieder aufsperrt, ist eine fantastische Nachricht für unsere Jugend und ein Beweis für die echte soziale Verantwortung der Kirche. Es ist gut, dass sich in den letzten Wochen auch die Stadtpolitik für Notfallpläne eingesetzt hat. Wenn es um unsere Jugendlichen geht, ist Zusammenhalt gefragt.“