Noch vor 60-Jahr-Feier: Jugendzentrum schließt

Die Hoffnung auf einen Weiterbetrieb bis zum 60-jährigen Jubiläum hat sich zerschlagen: Das traditionsreiche Jugendzentrum Don Bosco in Amstetten musste bereits jetzt seine Türen schließen. Dennoch gibt es noch Hoffnung auf einen Neustart.
Es wäre ohnehin ein Jubiläum mit bitterem Beigeschmack geworden. Doch selbst dazu kommt es nicht mehr: Das Jugendzentrum Don Bosco in Amstetten hat bereits am vergangenen Wochenende seine Türen geschlossen. Die geplante Feier zum 60-jährigen Bestehen im September fällt damit aus.
Betreuerteam ohne Job
Nach dem Wegfall der Landesförderung in Höhe von 50.000 Euro gingen dem Sozialwerk Don Bosco als Betreiber die finanziellen Mittel aus. Die als ältestes Jugendzentrum Niederösterreichs geltende Einrichtung musste deshalb früher als ursprünglich erwartet den Betrieb einstellen. Auch das dreiköpfige Betreuungsteam verlor seine Arbeitsplätze. Bereits zuvor waren die Öffnungszeiten schrittweise reduziert worden.
Die Schließung ist der vorläufige Höhepunkt eines monatelangen politischen Streits. Das Land Niederösterreich hatte die langjährige Förderung gestrichen und dies zunächst mit Sparmaßnahmen begründet. Später kritisierte der zuständige FPÖ-Landesrat Martin Antauer unter anderem auch „links-woke“ Inhalte des Jugendzentrums. Die Entscheidung hatte parteiübergreifend heftige Diskussionen ausgelöst und Resolutionen sowie Debatten bis in den Landtag nach sich gezogen.
„Bestehende Einrichtung wurde geopfert“
Kritik kommt nach der Schließung erneut von den Grünen. Der Amstettner Landtagsabgeordnete Dominic Hörlezeder spricht von einem „politischen Versagen auf ganzer Linie“. Man habe eine seit Jahrzehnten bestehende Einrichtung „auf dem Altar parteipolitischen Kalküls geopfert“.
Ganz aufgegeben ist das Jugendzentrum aber noch nicht. „Wir treten im Sommer noch einmal mit dem Land in Kontakt“, sagt Sozialwerk-Geschäftsführerin Regina Schmid zur „Krone“. Gelingt es, die fehlenden 50.000 Euro an Förderung doch noch aufzustellen, hat die Stadt die Fortführung ihrer finanziellen Unterstützung weiter zugesagt. Dann könnte das Jugendzentrum im kommenden Jahr wieder öffnen. Weil auch die Stadt budgetär planen muss, hofft man auf eine Lösung bis Herbstbeginn.
Allzu optimistisch ist Schmid allerdings nicht. Eine persönliche Aussprache mit Landesrat Antauer habe es bislang nämlich nicht gegeben. „Wir sind schon im Vorzimmer gescheitert“, sagt sie.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.