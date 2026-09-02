Redaktionsluft schnuppern bei der „Tiroler Krone“

Mitte August haben sich auch heuer wieder für zwölf junge journalistische Talente die Pforten der Tiroler Journalismusakademie geöffnet – und zwar in den Räumlichkeiten des BFI Tirol in Innsbruck. Fünf Wochen lang werden sie das journalistische Rüstzeug lernen. Anschließend erhalten sechs der Absolventinnen und Absolventen die Möglichkeit, in verschiedenen Tiroler Redaktionen das Gelernte in der Praxis zu vertiefen – zwei von ihnen werden für die „Tiroler Krone“ , die von Anfang an Partner der Tiroler Journalismusakademie ist, im Einsatz sein.