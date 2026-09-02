Redaktionsluft schnuppern bei der „Tiroler Krone“

Der aktuelle Lehrgang der Tiroler Journalismusakademie besuchte kürzlich das Medienhaus der „Tiroler Krone“. Zwei dieser Talente werden als Praktikanten Teil des Teams sein.
Mitte August haben sich auch heuer wieder für zwölf junge journalistische Talente die Pforten der Tiroler Journalismusakademie geöffnet – und zwar in den Räumlichkeiten des BFI Tirol in Innsbruck. Fünf Wochen lang werden sie das journalistische Rüstzeug lernen. Anschließend erhalten sechs der Absolventinnen und Absolventen die Möglichkeit, in verschiedenen Tiroler Redaktionen das Gelernte in der Praxis zu vertiefen – zwei von ihnen werden für die „Tiroler Krone“ , die von Anfang an Partner der Tiroler Journalismusakademie ist, im Einsatz sein.
Direkt vor Ort alles hautnah miterleben zu dürfen, macht das Ganze natürlich noch viel spannender.
Die Teilnehmer der Akademie
Zahlreiche praktische Übungen
Der Lehrplan verbindet klassisches journalistisches Handwerk mit den zentralen Anforderungen der digitalen Medienwelt. Themen wie professionelle Recherche, Nachrichtenbewertung, Medienrecht und -ethik stehen ebenso auf dem Programm wie Hintergrundwissen über die Rolle von Medien in einer Demokratie. In zahlreichen praktischen Übungen setzen die Teilnehmenden das Gelernte unmittelbar um und produzieren Inhalte für die verschiedensten Kanäle – von Print über TV und Radio bis hin zu Online und Social Media.
Zwei Redakteurinnen der „Tiroler Krone“ – Claudia Thurner und Jasmin Steiner – übernehmen dabei seit Jahren diverse Unterrichtseinheiten.
„Das macht es noch viel spannender“
Außerdem stehen Redaktionsbesuche auf dem Stundenplan. Die „Tiroler Krone“ durfte am vergangenen Montag die Talente samt Lehrgangsleiter Ronald Zecha begrüßen. Dabei wurden nicht nur die Räumlichkeiten besichtigt, sondern auch die redaktionellen Abläufe umfassend besprochen und dabei sogar das eine oder andere Geheimnis verraten – im Vertrauen versteht sich.
„Direkt vor Ort alles hautnah miterleben zu dürfen, macht das Ganze natürlich noch viel spannender“, so der Tenor der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
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