Medientalente starten mit Journalismusakademie

Die Pforten der Journalismusakademie haben sich für zwölf junge Talente geöffnet. Fünf Wochen lang werden sie das Rüstzeug, das es für die Arbeit in einem Medienhaus benötigt, von der Pike auf lernen. Sechs der Teilnehmenden dürfen das Erlernte im Anschluss in der Praxis vertiefen.