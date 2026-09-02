Bankfiliale betroffen
Explosion am Hauptbahnhof in Augsburg – Verletzte!
Am frühen Montagmorgen ist es in Augsburg nahe des Hauptbahnhofs zu einer Explosion gekommen. Eine Bank soll betroffen sein. Zwei Menschen wurden verletzt. Es kam zu Störungen des Verkehrs und des öffentlichen Nahverkehrs.
Ein bislang unbekannter Gegenstand flog in einem Gebäudedurchgang in die Luft. Dabei seien auch Fensterscheiben beschädigt worden. Zwei Menschen hätten dabei Knalltraumata erlitten, wie ein Polizeisprecher der „Augsburger Allgemeine“ erklärte. Gegen 3.15 Uhr soll der erste Notruf bei der Polizei eingegangen sein.
Die Explosion habe sich nicht direkt beim Bahnhof, sondern auf der gegenüberliegenden Seite in der Bahnhofstraße zugetragen. Bei der betroffenen Bank soll es sich um eine Filiale der VR-Bank handeln. Das Bahnhofsgebäude soll vorsorglich gesperrt worden sein, „da wollten wir einfach großzügigen Arbeitsraum für die Kollegen vor Ort schaffen“, so der Sprecher. Ob etwas aus der Bank gestohlen wurde, konnte er noch nicht sagen: „Wir stehen noch am Anfang der Ermittlungen“, so der Polizist.
Sprengstoffexperten und Roboter vor Ort
Das Bahnhofsgebäude und Gleis 1 mussten gesperrt werden. Auch Straßen im Bereich des Hauptbahnhofs wurden abgesperrt. Das Gebiet soll weiträumig umfahren werden. Sprengstoffexperten der Polizei waren im Einsatz – auch ein Sprengstoffentschärfungsroboter ist vor Ort.
Informationen darüber, wann die Sperren wieder aufgehoben werden, gibt es bislang keine. Es wird angenommen, dass der Vorfall den Frühverkehr in der Stadt weiterhin beeinträchtigen wird.
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