Explosion am Hauptbahnhof in Augsburg – Verletzte!

Die Explosion habe sich nicht direkt beim Bahnhof, sondern auf der gegenüberliegenden Seite in der Bahnhofstraße zugetragen. Bei der betroffenen Bank soll es sich um eine Filiale der VR-Bank handeln. Das Bahnhofsgebäude soll vorsorglich gesperrt worden sein, „da wollten wir einfach großzügigen Arbeitsraum für die Kollegen vor Ort schaffen“, so der Sprecher. Ob etwas aus der Bank gestohlen wurde, konnte er noch nicht sagen: „Wir stehen noch am Anfang der Ermittlungen“, so der Polizist.