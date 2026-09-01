Förderkürzungen treffen den Verein Amazone

Brigitte Stadelmann, Leiterin des Amazone-Zentrums, zeigt sich über die Rahmenbedingungen besorgt: Gerade Mädchen, junge Frauen sowie inter, nicht-binäre, trans und agender Personen seien in jüngster Zeit in öffentlichen, digitalen sowie privaten Räumen verstärkt von Gewalt betroffen und psychisch gefordert. Dass in einer solchen Situation Mittel gekürzt werden, erschwere bewährte Zugänge zu präventiven Hilfs- und Beratungsangeboten maßgeblich. Immerhin gibt es für Ratsuchende eine vorläufige Entwarnung: Die individuellen Beratungsangebote sowie die Arbeit der Fachstelle laufen vorerst unverändert weiter. Auch der geplante September-Auftakt mit einer Party sowie zwei Workshops soll wie geplant über die Bühne gehen.