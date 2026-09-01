Ikea-Start nimmt nur langsam Formen an

Drei Jahrzehnte Konzern-Erfahrung

Mit Platzer setzt die Konzernführung auf eine langjährige interne Führungskraft. Seine Laufbahn bei IKEA begann bereits 1989 im Kundenservice in Graz. Im Laufe von mehr als drei Jahrzehnten durchlief er verschiedene Stationen im In- und Ausland, darunter Leitungsfunktionen in Wien und Vösendorf sowie die Verantwortung für den Bereich IKEA Food auf nationaler Ebene. International sammelte Platzer Erfahrung beim Markteintritt des Konzerns in Kroatien und auf den Philippinen, wo er unter anderem als Director von IKANO Philippines Inc. und Store Manager in Manila tätig war. 2023 kehrte er nach Österreich zurück.