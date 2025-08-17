Niklas Bachlinger auch in Wisla grandios!

Bachlinger sprang schon in den Trainings stark, in der ersten Qualifikation am Freitag wurde er dann Zweiter. Wenig später landete er im ersten Durchgang des ersten Hauptbewerbs auf 130,5 Metern und damit Platz zwei, im Finale ließ er die gleiche Weite folgen und verteidigte damit Rang zwei. Geschlagen geben musste er sich nur dem Lokalmatadoren Maciej Kot. „Natürlich konnte ich nach Courchevel mit gutem Selbstvertrauen anreisen“, sagte der Ländle-Adler, „und wenn man beim Skispringen erst einmal in einem Flow ist, muss auf der Schanze auch nicht mehr alles zu 100 Prozent passen.“