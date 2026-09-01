Maria-Sibylla Lotter erhält den Tractatus 2026

Lotter, die seit 2014 als Professorin für Ethik und Ästhetik an der Ruhr-Universität Bochum lehrt, blickt in ihrer Streitschrift mit kühlem Kopf auf eine zusehends aufgeheizte Debattenkultur. Sie zeigt auf, wie Begriffe wie „Trauma“ oder „Gewalt“ immer weiter aufgeladen werden. Dadurch verengen sich nicht nur öffentliche Diskussionen, sondern auch die Handlungsspielräume der Beteiligten. Wenn eine Kultur nur noch Opfer und Täter kennt, geht jeglicher Raum für Ambivalenzen und Selbstermächtigung verloren. Die Aufwertung des Opferstatus, so Lotters Befund, lähmt letztlich die demokratische Streitkultur und fixiert Betroffene in einem Bild der Hilflosigkeit.