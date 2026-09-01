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Maria-Sibylla Lotter erhält den Tractatus 2026

Vorarlberg
01.09.2026 11:25
Preisträgerin des Tractatus 2026 ist die Philosophin Maria-Sibylla Lotter, deren Buch „Opfer. ...
Preisträgerin des Tractatus 2026 ist die Philosophin Maria-Sibylla Lotter, deren Buch „Opfer. Über Verwundbarkeit als Selbstbild“ exemplarisch ausgezeichnet wird.(Bild: Anna Ziegler)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Wer in heutigen Diskussionen als betroffen gilt, bekommt oft automatisch recht. Genau diese Entwicklung hinterfragt die Philosophin Maria-Sibylla Lotter in ihrem Buch „Opfer. Über Verwundbarkeit als Selbstbild“ – und gewinnt damit den renommierten Essaypreis Tractatus 2026. Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung wird am 25. September beim 29. Philosophicum Lech verliehen.

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Lotter, die seit 2014 als Professorin für Ethik und Ästhetik an der Ruhr-Universität Bochum lehrt, blickt in ihrer Streitschrift mit kühlem Kopf auf eine zusehends aufgeheizte Debattenkultur. Sie zeigt auf, wie Begriffe wie „Trauma“ oder „Gewalt“ immer weiter aufgeladen werden. Dadurch verengen sich nicht nur öffentliche Diskussionen, sondern auch die Handlungsspielräume der Beteiligten. Wenn eine Kultur nur noch Opfer und Täter kennt, geht jeglicher Raum für Ambivalenzen und Selbstermächtigung verloren. Die Aufwertung des Opferstatus, so Lotters Befund, lähmt letztlich die demokratische Streitkultur und fixiert Betroffene in einem Bild der Hilflosigkeit.

Konkurrenz um das größte Leid
Die hochkarätige Jury lobte vor allem den scharfsinnigen diskursanalytischen Ansatz der 1961 in Kassel geborenen Autorin. Mit anschaulichen Beispielen zeige sie, wie akademische Ideologiekritik im Mainstream ankommt und dazu führt, dass verfeindete Opfergruppen miteinander rivalisieren, anstatt reale Veränderungen zu bewirken.

Die feierliche Preisverleihung bildet das Highlight des diesjährigen Philosophicum Lech, das sich vom 22. bis 27. September unter dem Titel „Betreutes Denken. Die neue Lust an der Unmündigkeit“ drängenden Fragen der Gegenwart widmet. Die Laudatio auf Maria-Sibylla Lotter hält die österreichische Literaturwissenschaftlerin Daniela Strigl.

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