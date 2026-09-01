Vom Amerika-Trip auf die Urlaubsinsel Mallorca

Zuletzt war Ländle-Ass Joel Schwärzler bei den US Open in Flushing Meadows im Einsatz, musste dort aber in der zweiten Quali-Runde die Segel streichen. Von New York aus ging es weiter nach Mallorca. Aber nicht, um dort Urlaub zu machen...
Bei den US Open in New York war Ländle-Ass Joel Schwärzler in der vergangenen Woche in der zweiten Runde der Qualifikation ausgeschieden, mittlerweile hat der Harder seinen Amerika-Trip beendet und schlägt nun wieder in Europa auf.
Und zwar beim ATP-75-Challenger auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca, den Rafa Nadal Open in Manacor. In der ersten Runde trifft Schwärzler (ATP-Nr. 171) auf Max Basing (Gbr/ATP-Nr. 259).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.