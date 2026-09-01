Deutlicher Anstieg bei den Arbeitssuchenden

Zuwachs bei Frauen etwas höher

Was die weiteren konkreten Zahlen betrifft, waren Ende August 2026 exakt 11.408 Personen beim AMS Vorarlberg als arbeitslos vorgemerkt. Dies entspricht einem Anstieg von 832 Personen (7,9 Prozent) gegenüber dem Vorjahr. Im Haupterwerbsalter (25 bis 50 Jahre) waren 6421 Personen arbeitslos gemeldet. Dies entsprach einem Anstieg von 334 (+5,5 Prozent). Der Zuwachs fiel bei den Männern (+4,4 Prozent)etwas geringer als bei den Frauen (+6,5 Prozent)bei den Frauen aus.

Weniger Menschen in Ausbildung oder Qualifizierungsmaßnahmen

Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich die Anzahl jener Personen, die sich in einer Ausbildung befinden oder eine Qualifizierungsmaßnahme absolvieren um 94 (-4,7 Prozent) auf insgesamt 1893 Personen. Zum Stichtag gab es 203 sofort verfügbare offene Lehrstellen, was einem Rückgang von 123 Lehrstellen (-37,7 Prozent) gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Anzahl der Lehrstellensuchenden reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 4 (-1,4 Prozent) auf insgesamt 283 Personen. Der Vorarlberger Lehrstellenmarkt entwickelt sich aus Sicht Bereuters weiterhin gut – auf eine offene sofort verfügbare Lehrstelle entfielen statistisch 1,4 Lehrstellensuchende.