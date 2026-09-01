Deutlicher Anstieg bei den Arbeitssuchenden

„Der Vorarlberger Arbeitsmarkt bleibt weiterhin herausfordernd“, analysiert der AMS-Landesgeschäftsführer die aktuellen Entwicklungen. Die Zahl der arbeitslosen Personen im Ländle ist gegenüber dem Vorjahr um 7,9 Prozent auf 11.408 gestiegen. Besonders deutlich zeigt sich die angespannte Lage bei Menschen über 55 Jahren.
„Wenn Personen ab 55 Jahren einen Job verlieren, ist es derzeit schwer, einen neuen zu finden“, erläutert der Chef des Vorarlberger AMS. Die geringe Dynamik am Arbeitsmarkt reduziere die Chancen auf einen raschen Wiedereinstieg. Dies spiegle sich auch in der Entwicklung der Arbeitslosigkeit wider. Die Zahl der arbeitslosen Menschen über 55 Jahre ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich, nämlich um 16,7 Prozent, auf 2252 Männer und Frauen angestiegen. Mit der „Aktion 55+“ unterstützt das AMS Vorarlberg deshalb auch weiterhin Unternehmen bei der Einstellung älterer Arbeitskräfte. Während der Einarbeitungsphase wird ein Teil der Lohnkosten gefördert.
Zuwachs bei Frauen etwas höher
Was die weiteren konkreten Zahlen betrifft, waren Ende August 2026 exakt 11.408 Personen beim AMS Vorarlberg als arbeitslos vorgemerkt. Dies entspricht einem Anstieg von 832 Personen (7,9 Prozent) gegenüber dem Vorjahr. Im Haupterwerbsalter (25 bis 50 Jahre) waren 6421 Personen arbeitslos gemeldet. Dies entsprach einem Anstieg von 334 (+5,5 Prozent). Der Zuwachs fiel bei den Männern (+4,4 Prozent)etwas geringer als bei den Frauen (+6,5 Prozent)bei den Frauen aus.
Weniger Menschen in Ausbildung oder Qualifizierungsmaßnahmen
Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich die Anzahl jener Personen, die sich in einer Ausbildung befinden oder eine Qualifizierungsmaßnahme absolvieren um 94 (-4,7 Prozent) auf insgesamt 1893 Personen. Zum Stichtag gab es 203 sofort verfügbare offene Lehrstellen, was einem Rückgang von 123 Lehrstellen (-37,7 Prozent) gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Anzahl der Lehrstellensuchenden reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 4 (-1,4 Prozent) auf insgesamt 283 Personen. Der Vorarlberger Lehrstellenmarkt entwickelt sich aus Sicht Bereuters weiterhin gut – auf eine offene sofort verfügbare Lehrstelle entfielen statistisch 1,4 Lehrstellensuchende.
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