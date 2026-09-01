Vespa-Fahrer (66) über Motorhaube geschleudert

Bei einer Kollision in Langen am Arlberg zwischen einem Auto und einem Motorroller am frühen Dienstagmorgen wurde ein 66-jähriger Zweiradlenker verletzt. Der Mann prallte gegen einen abbiegenden Pkw und wurde über die Motorhaube auf die Straße geschleudert.
Heftiger Unfall am frühen Dienstagmorgen in Langen am Arlberg: Gegen 5.40 Uhr morgens bog ein 76-jähriger Mann mit seinem Pkw vom Bahnhof kommend auf die L197 in Fahrtrichtung Klösterle ein. Zeitgleich war der 66-Jährige auf seiner Vespa Richtung Stuben unterwegs. Der Zweiradlenker konnte dem abbiegenden Fahrzeug nicht mehr ausweichen und krachte seitlich in den Pkw.
Auf Fahrbahn geschleudert
Durch den wuchtigen Aufprall wurde der 66-Jährige über die Motorhaube hinweg auf die fahrbahn geschleudert. Der Mann wurde nach der Erstversorgung vor Ort von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.
An beiden Fahrzeugen entstand massiver Sachschaden. Beide Unfallbeteiligten waren zudem nüchtern, wie die Polizei mitteilt.
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