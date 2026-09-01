Vespa-Fahrer (66) über Motorhaube geschleudert

Heftiger Unfall am frühen Dienstagmorgen in Langen am Arlberg: Gegen 5.40 Uhr morgens bog ein 76-jähriger Mann mit seinem Pkw vom Bahnhof kommend auf die L197 in Fahrtrichtung Klösterle ein. Zeitgleich war der 66-Jährige auf seiner Vespa Richtung Stuben unterwegs. Der Zweiradlenker konnte dem abbiegenden Fahrzeug nicht mehr ausweichen und krachte seitlich in den Pkw.