Psychiatrie im Klinikum sperrt am Wochenende zu

Im Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach im Pongau (Salzburg) müssen ab 30. Jänner Patienten an den Wochenenden aus der Psychiatrie hinaus. Die Station bleibt bis auf Weiteres von Freitag bis Montag gesperrt.
Akuter Fachärztemangel erfordere bis auf Weiteres die Schließung der psychiatrischen Abteilung im Pongauer Krankenhaus! Ab kommendem Freitag, so das Spital, bleibt erstmals am Wochenende die Station geschlossen.
Künftig werden Psychiatrie-Patienten von Freitag (16 Uhr) bis Montag (8 Uhr) an andere Krankenhäuser verwiesen. Stationär aufgenommene Personen müssen etwa auf andere Psychiatrie-Abteilungen in der Christian-Doppler-Klinik in Salzburg oder gar nach Innsbruck verlegt werden.
Info an Ärzte und Behörden schon vor Weihnachten
„Die chronisch angespannte Personalsituation im fachärztlichen Bereich der Abteilung hat sich in den vergangenen Wochen verschärft“, so das Klinikum in einer Mitteilung. Eine langjährige Fachärztin ist in Pension gegangen, ein Facharzt in die Niederlassung gewechselt. Weiters könne ein langjähriger Facharzt aus gesundheitlichen Gründen keine weiteren Nachtdienste leisten. Ein 24-Stunden-Facharzt-Dienstrad sei über sieben Tage mit dem bestehenden Personal nicht weiter verantwortungsvoll aufrechtzuerhalten.
Niedergelassene Ärzte in der Region, Behörden und Exekutive wurden über die zeitweise Schließung der Station schon im Dezember informiert.
