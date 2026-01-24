Psychiatrie im Klinikum sperrt am Wochenende zu

Info an Ärzte und Behörden schon vor Weihnachten

„Die chronisch angespannte Personalsituation im fachärztlichen Bereich der Abteilung hat sich in den vergangenen Wochen verschärft“, so das Klinikum in einer Mitteilung. Eine langjährige Fachärztin ist in Pension gegangen, ein Facharzt in die Niederlassung gewechselt. Weiters könne ein langjähriger Facharzt aus gesundheitlichen Gründen keine weiteren Nachtdienste leisten. Ein 24-Stunden-Facharzt-Dienstrad sei über sieben Tage mit dem bestehenden Personal nicht weiter verantwortungsvoll aufrechtzuerhalten.