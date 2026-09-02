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Mobile Überwachung

20 Jahre MÜG Innsbruck: Sicherheit rund um die Uhr

Tirol
02.09.2026 10:00
Bei Verstößen gegen die städtischen Park- und Spielplatzordnung kann die MÜG kontaktiert werden.
Bei Verstößen gegen die städtischen Park- und Spielplatzordnung kann die MÜG kontaktiert werden.(Bild: Stadt Innsbruck/F. Bär)
Porträt von Philipp Neuner
Von Philipp Neuner

Die Mobile Überwachungsgruppe in Innsbruck ist immer dann zur Stelle, wenn es zwischenmenschlich kriselt – aber nicht nur dann. Nun gibt es ein Jubiläum zu feiern. Verantwortliche klären darüber auf.

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Vor etwas mehr als 20 Jahren, im Jahr 2005, wurde in Innsbruck durch die damalige Bürgermeisterin Hilde Zach die Mobile Überwachungsgruppe, kurz MÜG, gegründet. Der Grund: Die Polizei kann ortspolizeiliche Verordnungen nicht vollziehen, das können nur Gemeindeorgane. Heute hat die Stadt einen beeindruckenden Personalstand von 50 Personen aufgebaut, Amtsvorstand ist seit 2024 Christian Schneider.

Sicherheit am Spielplatz
Sicherheit am Spielplatz(Bild: Stadt Innsbruck/F. Bär)

Hilfe für Bürger bei Verstößen aller Art
„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind rund um die Uhr für die Bevölkerung im Dienst und setzen sich für die Ordnung im Innsbrucker Stadtgebiet ein“, betont Schneider.

Zitat Icon

Ein funktionierendes Zusammenleben braucht klare Regeln und eine Anlaufstelle, die rasch hilft, wenn sie nicht eingehalten werden.

BM Johannes Anzengruber

Bild: Christof Birbaumer

Die MÜG unterstützt bei gewaltlosen Konflikten und Regelverstößen im öffentlichen Raum. Dazu zählen unter anderem Falschparken, Ruhestörungen, Verstöße gegen städtische Verordnungen oder Gefährdungen durch Tiere. Auch außerhalb der Amtszeiten ist die Leitzentrale Anlaufstelle für die Ausstellung von Notpässen. Darüber hinaus unterstützt die MÜG bei Bedarf andere Einsatzorganisationen.

(Bild: Stadt Innsbruck/F. Bär)

Schnelle Erreichbarkeit im gesamten Stadtgebiet
Telefonisch erreichbar ist die MÜG unter +43 512 5360 1272. Eine eigene Leitstelle in der MÜG-Zentrale stellt die 24/7-Erreichbarkeit sicher. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hier durchgehend im Dienst und nehmen die Anrufe der Bevölkerung stets entgegen.

Daten & Fakten

  • Bei Personen- und Sachschäden darf die MÜG nicht handeln. Hier ist die Polizei zuständig.
  • Gerufen werden kann die MÜG bei den meisten Verparkungen, Lärmbelästigungen, Vorfällen mit Tieren (Hunden), bei einigen Vorfällen auf Spielplätzen und Parks und für einen Notpass.
  • Die Telefon-Hotline: +43 512 5360 1272.

„Braucht klare Regeln und Anlaufstelle, die rasch ist“
Durch rasche Kommunikation – jedes MÜG-Einsatzfahrzeug hat auch ein Funkgerät – können die Einsatzkräfte überall im Stadtgebiet reagieren, einschreiten und umfassend für die Sicherheit der Bevölkerung sorgen. „Ein funktionierendes Zusammenleben braucht klare Regeln und eine Anlaufstelle, die rasch hilft, wenn sie nicht eingehalten werden. Genau dafür ist die MÜG da – verlässlich, kompetent und rund um die Uhr“, betont dazu Bürgermeister Johannes Anzengruber.

Übrigens: Überwacht werden nicht nur ortspolizeiliche Verordnungen, sondern auch Landes- und Bundesgesetze.

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