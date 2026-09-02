20 Jahre MÜG Innsbruck: Sicherheit rund um die Uhr

„Braucht klare Regeln und Anlaufstelle, die rasch ist“

Durch rasche Kommunikation – jedes MÜG-Einsatzfahrzeug hat auch ein Funkgerät – können die Einsatzkräfte überall im Stadtgebiet reagieren, einschreiten und umfassend für die Sicherheit der Bevölkerung sorgen. „Ein funktionierendes Zusammenleben braucht klare Regeln und eine Anlaufstelle, die rasch hilft, wenn sie nicht eingehalten werden. Genau dafür ist die MÜG da – verlässlich, kompetent und rund um die Uhr“, betont dazu Bürgermeister Johannes Anzengruber.