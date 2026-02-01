Das wurde aus den alten Kika/Leiner-Möbelhäusern

Vor einem Jahr endete die mehr als 100-jährige Firmengeschichte der ehemals größten Möbelkette des Landes: Am 29. Jänner 2025 sperrte Kika/Leiner seine letzten Filialen zu. Bereits ein Jahr davor hatte das Unternehmen Konkurs angemeldet, bundesweit 1350 Beschäftigte haben im Zuge der Pleite ihre Arbeitsplätze verloren. Laut AMS sind rund 220 der ehemaligen Mitarbeiter immer noch auf Jobsuche und weitere etwa 100 in Schulungen.