Das wurde aus den alten Kika/Leiner-Möbelhäusern
Ein Jahr nach dem Ende
Vor einem Jahr endete die Geschichte der ehemals größten Möbelkette Österreichs: Kika/Leiner sperrte seine letzten Filialen zu. Die „Krone“ gibt einen Überblick, was aus den Standorten in Oberösterreich inzwischen wurde und wem die ehemaligen Möbelhäuser nun gehören.
Vor einem Jahr endete die mehr als 100-jährige Firmengeschichte der ehemals größten Möbelkette des Landes: Am 29. Jänner 2025 sperrte Kika/Leiner seine letzten Filialen zu. Bereits ein Jahr davor hatte das Unternehmen Konkurs angemeldet, bundesweit 1350 Beschäftigte haben im Zuge der Pleite ihre Arbeitsplätze verloren. Laut AMS sind rund 220 der ehemaligen Mitarbeiter immer noch auf Jobsuche und weitere etwa 100 in Schulungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.