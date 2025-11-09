Benkos Bilanzkosmetik: Der Millionentrick mit kika

„Projekt Amber“: Griff in den Schminkkoffer

Ein besonders schillerndes Beispiel: kika/Leiner. 2022 waren die Möbelbilanzen im Keller. Also griffen Benkos Manager-Marionetten tief in den Schminkkoffer für Bilanzkosmetik, wie vertrauliche Unterlagen belegen, die der „Krone“ vorliegen. Unter dem Decknamen „Projekt Amber“ (zu Deutsch: Bernstein) ließ Signa die beiden Gesellschaften kika und Leiner rückwirkend zum 30. September 2021 verschmelzen. Offiziell, um eine „stärkere Bilanz“ zu zeigen. Tatsächlich aber hauptsächlich, um dadurch Vermögenswerte künstlich aufzupolieren. Mithilfe einer deutschen Anwaltskanzlei wurden plötzlich angeblich valide Markenwerte entdeckt, die vorher kaum eine Rolle gespielt hatten: