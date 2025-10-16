Kika/Leiner-Pleite: Letzte Relikte unterm Hammer

Versteigert werden nun außerdem die in vielen europäischen Ländern eingetragenen „Wort-Bild-Marken“ und die dazugehörenden Internet-Domains, heißt es in der Aussendung von Aurena am Donnerstag. Rund um Kika stehen dabei mehr als 80 eingetragene Wort-Bild-Marken und 8 Domains – beispielsweise kika.at oder kika.com – zum Verkauf, bei Leiner sind es 29 eingetragene Wort-Bild-Marken und 6 Domains. Billig sind diese Pakete nicht: Für die beiden Markenkonvolute gilt jeweils ein Rufpreis von 50.000 Euro. Günstiger bekommt man dagegen Markenpakete wie „kikalina“ oder „Cash & Carry“, deren Rufpreise nur bei 500 Euro liegen.