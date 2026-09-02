Vertrag aufgelöst! Tiefschlag für Ex-Bayern-Juwel

Es ist der Schlussstrich unter ein erneutes Missverständnis in der Karriere des 29-Jährigen. Nach dem EM-Sieg 2016 kam er als großer Hoffnungsträger zum FC Bayern. In München konnte sich Sanches aber nie durchsetzen. Nach seinem Abschied aus Deutschland, schien seine Karriere in Frankreich bei Lille doch noch Fahrt aufzunehmen.