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Vertrag aufgelöst! Tiefschlag für Ex-Bayern-Juwel

Fußball International
02.09.2026 07:39
Renato Sanches muss sich einen neuen Verein suchen.
Renato Sanches muss sich einen neuen Verein suchen.(Bild: AFP/APA/EMMANUEL DUNAND)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nächster Tiefschlag für den einstigen Hoffnungsträger des FC Bayern. Der Vertrag von Renato Sanches bei Paris Saint-Germain wurde aufgelöst. Es ist das Ende eines weiteren sportlichen Missverständnisses und es stellt sich die Frage: Welcher Verein bleibt für das einstige Wunderkind noch als Option? 

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Still und heimlich ist offenbar der nächste Rückschlag in der einst vielversprechenden Karriere von Sanches über die Bühne gegangen. Während in den internationalen Topligen eifrig die letzten Transfers des Sommers eingetütet wurden, löste PSG den Vertrag mit dem Portugiesen, laut übereinstimmenden Medienberichten, am Dienstag auf. 

Es ist der Schlussstrich unter ein erneutes Missverständnis in der Karriere des 29-Jährigen. Nach dem EM-Sieg 2016 kam er als großer Hoffnungsträger zum FC Bayern. In München konnte sich Sanches aber nie durchsetzen. Nach seinem Abschied aus Deutschland, schien seine Karriere in Frankreich bei Lille doch noch Fahrt aufzunehmen.

Zahlreiche Stationen
2020/21 war der Portugiese ein wesentlicher Faktor bei der überraschenden Meisterschaft von Lille. Für 15 Millionen Euro wechselte Sanches 2022 schließlich zu PSG, wo er sich aber erneut nicht durchsetzen konnte. Gerade mal 27 Spiele absolvierte er im Dress der Pariser.

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Leihweise schloss sich der Mittelfeldspieler nach und nach der AS Rom, Benfica und schließlich Panathinaikos Athen an. Jetzt steht das einstige Juwel ohne Vertrag da und muss sich einen neuen Arbeitgeber suchen. 

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