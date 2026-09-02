Stärke von 2,6: Erdbeben reißt Tiroler aus Schlaf

Aus dem Schlaf gerissen wurden in der Nacht auf Mittwoch einige Tirolerinnen und Tiroler im Großraum Innsbruck. Grund dafür war ein Erdbeben, dessen Epizentrum östlich der Landeshauptstadt lag. Schäden an Gebäuden wurden aber nicht gemeldet.
Wie der zuständige Dienst der GeoSphere Austria mitteilte, ereignete sich das Erdbeben mitten in der Nacht, genauer gesagt um exakt 2.27 Uhr. Auf der Richterskala erreichte es eine Stärke von 2,6. Das Epizentrum lag laut den Experten östlich der Landeshauptstadt.
Berichte von klirrenden Gläsern
Deutlich gespürt hat das Erdbeben die Bevölkerung zwischen Innsbruck und Wattens (Bezirk Innsbruck-Land). „Berichte vom Grollen des Untergrundes und klirrenden Gläsern wurden gemeldet, Schäden an Gebäuden gab es jedoch keine“, heißt es.
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