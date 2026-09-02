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Im Raum Innsbruck

Stärke von 2,6: Erdbeben reißt Tiroler aus Schlaf

Tirol
02.09.2026 07:49
In der Nacht auf Mittwoch kam es zu dem Erdbeben.
In der Nacht auf Mittwoch kam es zu dem Erdbeben.(Bild: Krone-Collage/Christof Birbaumer)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Aus dem Schlaf gerissen wurden in der Nacht auf Mittwoch einige Tirolerinnen und Tiroler im Großraum Innsbruck. Grund dafür war ein Erdbeben, dessen Epizentrum östlich der Landeshauptstadt lag. Schäden an Gebäuden wurden aber nicht gemeldet.

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Wie der zuständige Dienst der GeoSphere Austria mitteilte, ereignete sich das Erdbeben mitten in der Nacht, genauer gesagt um exakt 2.27 Uhr. Auf der Richterskala erreichte es eine Stärke von 2,6. Das Epizentrum lag laut den Experten östlich der Landeshauptstadt.

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