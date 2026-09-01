Van der Bellen begrüßte Staatschefs am Bergisel

Forum Alpbach wird besucht

Am Mittwoch werden sich die hohen Gäste dann ins Tiroler Unterland begeben und das derzeit laufende Europäische Forum Alpbach beehren. Im dortigen Congress Centrum ist eine Arbeitssitzung zum themenverwandten EFA-Jahresmotto „How Europe wins“ vorgesehen. Schließlich wollen sich die Oberhäupter noch mit Stipendiatinnen und -Stipendiaten aus ihren jeweiligen Heimatländern austauschen.