Van der Bellen begrüßte Staatschefs am Bergisel

Gleich fünf Staatsoberhäupter nahm Alexander Van der Bellen am Dienstag am Bergisel in Empfang. Es ist das traditionelle Treffen seiner Kollegen, ehe es am Mittwoch nach Alpbach zum Europäischen Forum (EFA) geht.
Bundespräsident Alexander Van der Bellen begrüßte gemeinsam mit seiner Ehefrau Doris Schmidauer am Dienstag in Innsbruck die Staatsoberhäupter aus fünf deutschsprachigen Ländern. Dabei nahm er die Staatschefs aus Liechtenstein, Belgien, Deutschland, Luxemburg und der Schweiz in Empfang. Den Auftakt der zweitägigen Zusammenkunft in Tirol bildete ein gemeinsames Arbeitsmittagessen am geschichtsträchtigen Bergisel im Restaurant 1809.
An dem Treffen unter dem Motto „Zusammenhalt in Europa“ nahmen Belgiens König Philippe, Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein, Großherzog Guillaume von Luxemburg und der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin teil. Auch deren Ehefrauen waren in Van der Bellens Heimat zugegen.
Enorme Sicherheitsmaßnahmen
Unter großem Polizeiaufgebot samt Hubschrauber- und Drohneneinsatz versammelten sich die sechs Staatsoberhäupter mit ihren Partnerinnen bei „Kaiserwetter“ vor dem „Tirol Panorama“ zunächst zum Fototermin. Daraufhin folgte ein Arbeitsmittagessen.
Am frühen Nachmittag geht es dann laut APA in luftige Höhen: Die teils royalen Staatsoberhäupter fahren nämlich auf den Stubaier Gletscher. Am Abend folgt schließlich Traditionelles: Vor der Innsbrucker Hofburg wird der „Landesübliche Empfang“ für die Staatsgäste über die Bühne gehen.
Forum Alpbach wird besucht
Am Mittwoch werden sich die hohen Gäste dann ins Tiroler Unterland begeben und das derzeit laufende Europäische Forum Alpbach beehren. Im dortigen Congress Centrum ist eine Arbeitssitzung zum themenverwandten EFA-Jahresmotto „How Europe wins“ vorgesehen. Schließlich wollen sich die Oberhäupter noch mit Stipendiatinnen und -Stipendiaten aus ihren jeweiligen Heimatländern austauschen.
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