Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Europäisches Forum

Van der Bellen begrüßte Staatschefs am Bergisel

Tirol
01.09.2026 13:46
Alexander Van der Bellen (re.) mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.
Alexander Van der Bellen (re.) mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Gleich fünf Staatsoberhäupter nahm Alexander Van der Bellen am Dienstag am Bergisel in Empfang. Es ist das traditionelle Treffen seiner Kollegen, ehe es am Mittwoch nach Alpbach zum Europäischen Forum (EFA) geht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen begrüßte gemeinsam mit seiner Ehefrau Doris Schmidauer am Dienstag in Innsbruck die Staatsoberhäupter aus fünf deutschsprachigen Ländern. Dabei nahm er die Staatschefs aus Liechtenstein, Belgien, Deutschland, Luxemburg und der Schweiz in Empfang. Den Auftakt der zweitägigen Zusammenkunft in Tirol bildete ein gemeinsames Arbeitsmittagessen am geschichtsträchtigen Bergisel im Restaurant 1809. 

An dem Treffen unter dem Motto „Zusammenhalt in Europa“ nahmen Belgiens König Philippe, Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein, Großherzog Guillaume von Luxemburg und der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin teil. Auch deren Ehefrauen waren in Van der Bellens Heimat zugegen.

(Bild: Christof Birbaumer)
(Bild: Christof Birbaumer)
(Bild: Christof Birbaumer)
(Bild: Christof Birbaumer)
(Bild: Christof Birbaumer)
(Bild: Christof Birbaumer)
(Bild: Christof Birbaumer)

Enorme Sicherheitsmaßnahmen 
Unter großem Polizeiaufgebot samt Hubschrauber- und Drohneneinsatz versammelten sich die sechs Staatsoberhäupter mit ihren Partnerinnen bei „Kaiserwetter“ vor dem „Tirol Panorama“ zunächst zum Fototermin. Daraufhin folgte ein Arbeitsmittagessen. 

Alle Staatsoberhäupter samt Gattinnen.
Alle Staatsoberhäupter samt Gattinnen.(Bild: Christof Birbaumer)

Am frühen Nachmittag geht es dann laut APA in luftige Höhen: Die teils royalen Staatsoberhäupter fahren nämlich auf den Stubaier Gletscher. Am Abend folgt schließlich Traditionelles: Vor der Innsbrucker Hofburg wird der „Landesübliche Empfang“ für die Staatsgäste über die Bühne gehen.

Lesen Sie auch:
„Dorffest“ mit internationaler Beflaggung. Ein spannendes Bild mit großer Symbolkraft.
Europäisches Forum
Mehr als 80 Jahre: Die Welt zu Gast in Alpbach
01.09.2026
Beim Forum Alpbach
Kampf um Europas Werte und Warnung vor Populisten
30.08.2026

Forum Alpbach wird besucht
Am Mittwoch werden sich die hohen Gäste dann ins Tiroler Unterland begeben und das derzeit laufende Europäische Forum Alpbach beehren. Im dortigen Congress Centrum ist eine Arbeitssitzung zum themenverwandten EFA-Jahresmotto „How Europe wins“ vorgesehen. Schließlich wollen sich die Oberhäupter noch mit Stipendiatinnen und -Stipendiaten aus ihren jeweiligen Heimatländern austauschen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
01.09.2026 13:46
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
183.745 mal gelesen
Ralf Schumacher
Oberösterreich
„Marcel und Markus waren überall gerne gesehen“
117.517 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die jungen Männer hatten keine Überlebenschance.
Oberösterreich
„Hatten nur 90 Sekunden Zeit Seile anzubringen“
115.950 mal gelesen
Markus Sturm (li.) und Manfred Führmann tauchen zu dem Wrack in 160 Meter Tiefe.
Kolumnen
Wer weiß schon, was der FPÖ zu weit geht?
1428 mal kommentiert
Mit 53 Prozent haben die Isländer sich gegen Beitrittsverhandlungen mit der EU ausgesprochen, ...
Außenpolitik
Islands kalte Schulter als Warnsignal für die EU
1167 mal kommentiert
Große Freude herrschte bei der „Nein“-Fraktion in Island nach der eiskalten Abfuhr für Brüssel.
Innenpolitik
SPÖ-Jugend: Kopftuchverbot dient einem „Krieg“
1139 mal kommentiert
Rote Jugendorganisationen haben mit einem Aufruf für Irritationen gesorgt.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf