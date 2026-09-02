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Wirte flehen: Schanigärten bis Mitternacht öffnen

Guten Morgen Wien
02.09.2026 06:30
(Bild: viennaslide)
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

Nach dem Hitzesommer greifen Wiens Wirte nun ein heißes Eisen an: Es brauche, aktuellen Klimabedingungen angepasst, spätere Sperrstunden in den Schanigärten, wenn man dem Gasthaus nebenan das Überleben sichern wolle. Andernfalls sehe es auf lange Sicht mit der gastronomischen Nahversorgung schlecht aus. Und: die extremen Wetterverhältnisse machen einem Besucherrekord im Wurstelprater heuer einen Strich durch die Rechnung. Das und mehr spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ sowie auf krone.at/wien

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